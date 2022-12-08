Вашингтон, 8 декабря, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Конгресс США предпримет усилия для того, чтобы снизить влияние Китая и России на развитие отрасли производства атомной энергии. Соответствующий законопроект одобрен комитетом Сената Конгресса США по иностранным делам, сообщил его представитель Джим Риш. Решение было принято на голосовании.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

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США намерены строить больше АЭС, в том числе не территории других стран, а также обслуживать эти объекты и поставлять ядерное топливо. В том числе особого внимания удостоят государства, которые уже сотрудничают в сфере ядерной энергетики с РФ и КНР.

В документе указано, что его цель — «сократить растущее влияние России и Китая на развитие ядерной энергетики в мире». Также законодатели намерены с помощью этого закона стимулировать взаимодействие США с союзниками и партнёрами для совместной разработки стратегии экспорта технологий, разработок и различных услуг в этой сфере. Законопроектом предусматривается ряд соответствующих мер, которые позволят достичь поставленных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре разработка малогабаритных АЭС в США, которые нужны для сокращения выбросов парниковых газов, столкнулась с проблемой поставки топлива для них, поскольку их продает только одна компания, и она российская.