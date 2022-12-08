Сенат США намерен усилить конкуренцию между РФ и КНР по атомной энергетике
США попытаются сократить влияние России и Китая в ядерной энергетике
Вашингтон, 8 декабря, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Конгресс США предпримет усилия для того, чтобы снизить влияние Китая и России на развитие отрасли производства атомной энергии. Соответствующий законопроект одобрен комитетом Сената Конгресса США по иностранным делам, сообщил его представитель Джим Риш. Решение было принято на голосовании.
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США намерены строить больше АЭС, в том числе не территории других стран, а также обслуживать эти объекты и поставлять ядерное топливо. В том числе особого внимания удостоят государства, которые уже сотрудничают в сфере ядерной энергетики с РФ и КНР.
В документе указано, что его цель — «сократить растущее влияние России и Китая на развитие ядерной энергетики в мире». Также законодатели намерены с помощью этого закона стимулировать взаимодействие США с союзниками и партнёрами для совместной разработки стратегии экспорта технологий, разработок и различных услуг в этой сфере. Законопроектом предусматривается ряд соответствующих мер, которые позволят достичь поставленных целей.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре разработка малогабаритных АЭС в США, которые нужны для сокращения выбросов парниковых газов, столкнулась с проблемой поставки топлива для них, поскольку их продает только одна компания, и она российская.