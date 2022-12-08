Вашингтон, 8 декабря, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Последовала реакция представителей посольства США в Вашингтоне на резолюцию комитета Сената США, в которой спецоперация на Украине названа геноцидом. Это заявление дипломаты РФ назвали извращением фактов.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

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«Категорически отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты Конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид. Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов», — говорится в сообщении посольства.

Его представители указали на то, что американский Конгресс разжигает русофобию, жонглируя фактами из документов ООН. Резолюция основана на псевдоисторических постулатах киевского режима, считают представители РФ в Вашингтоне. Там также напомнили о том, что американские парламентарии восемь лет игнорировали страдания жителей Донбасса, причиняемые киевским режимом.

«Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики», — отметили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюция, называющая геноцидом спецоперацию России на Украине, была принята комитетом Конгресса США 7 декабря. Документом осуждаются действия России на Украине. Его авторы призывают США, ЕС и НАТО поддерживать Киев и использовать санкции против РФ.