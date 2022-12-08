Москва, 8 декабря, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Военнослужащие войсковой противовоздушной обороны делают свою работу четко, слаженно и профессионально, понимая, что от них зависят жизни бойцов на линии соприкосновения с противником, сообщает Минобороны РФ.

(сс) geralt Ракета

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На боевом дежурстве круглосуточно несут службу расчёты зенитных ракетных комплексов С-300В и «Бук» ЗВО.

Пусковая установка С-300В работает в связке с самоходной огневой установкой «Бук». Радиолокационная станция «Бука» сканирует небо, определяет координаты целей и передаёт их для радиозахвата и уничтожения расчёту С-300В.

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«Эшелонированную противовоздушную оборону, в которой задействованы комплексы различной дальности, противнику ни обмануть, ни преодолеть. Одна из уловок — начинать обстрел дешёвыми снарядами. Отвлечь внимание, заставить расходовать боекомплект. А уже затем бить более точными и разрушительными боеприпасами западного производства. Уловки есть, но мы давно это всё разгадываем, давно работаем. Свои цели мы знаем, свои сектора ответственности мы знаем. И будьте спокойны — мы работаем!» — сказал заместитель командира зенитной ракетной батареи Сергей.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России 7 декабря опубликовало кадры работы экипажей истребителей Су-27.