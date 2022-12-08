Новосибирск, 8 декабря, 2022, 06:13 — ИА Регнум. По итогам прокурорской проверки было возбуждено дело об административном правонарушении при оказании услуг компанией «Сибирь» (S7). Авиаперевозчик ответит за то, что десяти купившим билеты пассажирам не хватило мест на рейс Новосибирск-Самарканд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании «Сибирь»

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Инцидент произошёл 17 ноября, тогда те, кому не хватило мест, остались в аэропорту Новосибирска. По итогам расследования обстоятельств происшедшего гендиректор авиакомпании получил представление об устранении нарушений закона.

«В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов)», — отметили в надзорном ведомстве.

Проверку проводила Новосибирская транспортная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре федеральное агентство воздушного транспорта объявило дополнительный отбор авиакомпаний для предоставления им субсидий на поддержку полётов по России. Ожидается, что эта мера господдержки позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне 2021 года.