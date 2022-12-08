Москва, 8 декабря, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Аукцион в электронной форме, в рамках которого планируется реализовать земельно-имущественный комплекс на пр. Вернадского, вл 10 в Москве, пройдёт 26 декабря 2022 года. Стартует тендер по продаже имущества АО «Рособоронэкспорт» с начальной ценой 2,95 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

В состав лота входят два земельных участка общей площадью 23 740 кв. м и недостроенное административное здание из четырёх разновысотных корпусов. Степень строительной готовности последнего составляет 19%.

Напомним, тем временем в Ярославле Минобороны России пытается оспорить приватизацию части активов военного предприятия, которое успело обанкротиться, и имущество вошло в состав конкурсной массы. Министерство через суд наложило запрет на продажу спорных активов АО «81 Центральная инженерная база».