Москва, 8 декабря, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о более чем 300 уголовных делах, возбужденных в отношении госслужащих, обвиняемых в коррупции.

Дарья Драй ИА REGNUM Суд

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«По материалам следствия к уголовной ответственности привлечено 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации гособоронзаказа», — цитирует РИА Новости Александра Бастрыкина.

В суды передано более 8,7 тыс. дел о коррупционных преступлениях. Отмечается, что их на 10% больше, чем в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах, вернувшихся в состав России, появятся подразделения по профилактике коррупции.