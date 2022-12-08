Вашингтон, 8 декабря, 2022, 03:53 — ИА Регнум. В 2023 году закончится конфликт между Россией и Украиной. Такое мнение высказал американской медиаорганизации Politico украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский

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«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», — отметил он.

Американское СМИ присвоило Зеленскому статус самого влиятельного человека Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил, что Киев готов пойти на переговоры с Россией, но при соблюдении пяти условий. В том числе украинский лидер потребовал восстановления территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесённых войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится.