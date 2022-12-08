Москва, 8 декабря, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Сенатор РФ Алексей Пушков высказался о заявлении экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

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Он уверен, что Меркель «открестилась от какой-либо самостоятельной позиции по украинскому кризису и признала, что при ней Берлин лишь играл в Минские соглашения, чтобы дать Украине «драгоценное время» на подготовку к войне».

«Это ещё раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу», — прокомментировал в своём телеграм-канале Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, Берлин и весь коллективный Запад не собирался выполнять Минские соглашения и лишь имитировал приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал Украину оружием. Так прокомментировала интервью Ангелы Меркель газете Die Zeit официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.