Вашингтон, 8 декабря, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Сведения о том, что потери в украинской армии составляют порядка 70%, не преувеличены, отметили в американской частной военной компании «Моцарт». Её основатель Эндрю Мильбурн заявил в интервью Newsweek о большом количестве погибших бойцов киевского режима.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Они несут чрезвычайно большие потери. Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70%… жертв являются обыденностью, не преувеличены», — отметил Мильбурн.

В том числе, по его данным, много бойцов ВСУ погибло под Артёмовском. При этом Украина испытывает серьёзные проблемы с пополнением рядов военнослужащих и поэтому часто вынуждена отправлять новобранцев в зону боевых действий.

Помогать украинской армии ЧВК «Моцарт» готова на условиях должного финансирования. Пока поступления на поддержание деятельности компании недостаточны, а расходов требуется много, в том числе на ремонт и замену техники, подчеркнул Эндрю Мильбурн.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, потери киевского режима с начала специальной военной операции России на Украине превысили 100 тыс. военных и более 20 тыс. гражданских лиц.