Москва, 8 декабря, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отказался учесть процессуальные нарушения при рассмотрении приговора по делу о государственной измене, возбуждённому в отношении советника руководителя компании «Роскосмос» и экс-журналиста Ивана Сафронова. Он приговорён к 22 годам лишения свободы, сообщили в суде.

Приговор

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Приговор вступил в силу, в скором времени осуждённого отправят к месту отбывания наказания. Ранее дело просили пересмотреть адвокаты Ивана Сафронова, аргументируя это допущенными грубыми процессуальными нарушениями, но суд не счёл это достаточным основанием для пересмотра приговора.

Советник главы «Роскосмоса» не признал свою вину и отказался подтвердить своё сотрудничество с чешской и немецкой разведками, даже при условии существенного смягчения приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор Ивану Сафронову был вынесен 5 сентября. Прокурор просил суд о 24 годах колонии для него и обвинял экс-журналиста в сборе и последующем предоставлении иностранным разведкам секретной информации о военно-техническом сотрудничестве РФ с рядом стран.