Москва, 8 декабря, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Врачи Военно-морского клинического госпиталя Минобороны РФ в Севастополе спасли жизнь военнослужащего, который в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса получил обширное минно-взрывное ранение головы. Медикам пришлось восстанавливать часть лица и шеи бойца, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Военнослужащий был доставлен в госпиталь в тяжелейшем состоянии. После остановки кровотечения врачи выполнили протезирование гортани, пластику носа, полости рта, твердого и мягкого нёба. Медики восстановили язык и обещают, что в дальнейшем восстановится его чувствительность. Также были построены трёхмерные модели костей лицевого скелета.

Врачи заверяют, что у мужчины после выздоровления будут восстановлены все функции и он, при желании, сможет продолжить службу.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента России Владимира Путина в социальном блоке правительства России будет создан спеццентр по решению вопросов реабилитации раненых военнослужащих.