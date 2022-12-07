Кишинёв, 8 декабря, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Госсекретарь по вопросам энергетики министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии Константин Боросан заявил, что поставки электроэнергии из Приднестровья в Молдавию обеспечат стабильность энергосистемы Украины. Об этом чиновник сказал в эфире кишинёвского телеканала ТВ-8.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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По мнению Боросана, Молдавская ГРЭС может в кризисной ситуации помочь Украине стабилизировать энергосистему.

Отмечается, что Кишинёв вернётся к закупкам электроэнергии у российской компании в Приднестровье, с которой на данный момент приостановлены коммерческие отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Молдавии должно больше внимания уделять проблемам в энергетике. Об этом 6 декабря заявила президент республики Майя Санду.