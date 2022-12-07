Вашингтон, 8 декабря, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 7 декабря в ходе брифинга подтвердила, что Вашингтон тесно контактирует с Киевом по поводу его потребностей в противоракетной обороне.

The White House Карин Жан-Пьер

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«Мы находимся в тесном взаимодействии с украинцами по поводу их потребностей в области безопасности. Мы работаем над предоставлением Украине систем ПВО», — сказал пресс-секретарь.

При этом на вопрос о размещении зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше она ничего сказать не смогла — «анонсировать мне сегодня нечего», добавив, что в целом США «приветствуют усилия союзников по укреплению коллективной обороны НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, Германия не стала передавать Украине, как собиралась ранее, ЗРК Patriot. Их оставят в Варшаве.