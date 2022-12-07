Вашингтон, 7 декабря, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Резолюция, называющая геноцидом спецоперацию России на Украине, принята комитетом Конгресса США. Об этом говорится в сообщении Сената.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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«Американские сенаторы Джим Риш, республиканец от штата Айдахо, и Бен Кардин, демократ от штата Мэриленд, сегодня приветствовали принятие комитетом резолюции о признании действий России на Украине геноцидом», — отметили в комитете Конгресса.

Документом осуждаются действия России на Украине. Кроме того, его авторы призывают США, ЕС и НАТО поддерживать Киев и использовать санкции против РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению китайского издания Global Times, если европейские страны не покажут свою независимость от США, то в Европе будут новые конфликты.