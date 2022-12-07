Эр-Рияд, 7 декабря, 2022, 19:41 — ИА Регнум. На территории Саудовской Аравии будет создан региональный центр китайских предприятий. Об этом 7 декабря заявил саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд телеканалу Al Arabiya.

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По его словам, Эр-Рияд и Пекин стремятся развивать сотрудничество для укрепления цепочек поставок энергетических ресурсов.

«С этой целью на территории королевства будет создан региональный центр китайских предприятий», — сказал министр.

Он добавил, что сотрудничество Саудовской Аравии с Китаем способствовало поддержанию стабильности на мировом рынке нефти, а Эр-Рияд останется для Пекина надёжным партнёром в обеспечении энергоресурсами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Саудовскую Аравию для участия в первом китайско-арабском саммите.