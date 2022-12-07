Москва, 7 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Действия ВСУ, которые лишают жителей Донецка воды, — это геноцид, заявил 7 декабря на встрече с членами Совета по правам человека президент России Владимир Путин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Донецк

Президент напомнил, что ряд объектов водоснабжения в Донбассе временно контролируется ВСУ и они препятствуют поступлению воды в город.

7 декабря власти ДНР сообщили, что днем ранее ВСУ применили управляемый активно-реактивный снаряд M982 Excalibur для удара по донецкому дворцу спорта «Дружба», где ежедневно проходит выдача питьевой воды жителям Калининского района города.