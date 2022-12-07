Москва, 7 декабря, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Западные партнеры просто молчат, когда в телефонных разговорах им напоминают о минских соглашениях и их (Запада) собственных обязательствах, сказал 7 декабря на встрече с членами Совета по правам человека президент России Владимир Путин.

Официальное интернет-представительство президента России Минские соглашения

Как сообщалось ранее, на той же встрече президент напомнил, что военные действия начала не Россия в 2022 году, а киевские политики — в 2014-м.

Действия как Киева, так и Запада не оставили России никакого выбора, добавил Владимир Путин.