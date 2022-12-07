Белград, 7 декабря, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Россия приостановит перечисление взносов в Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) из-за действий украинской делегации. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 декабря заявила и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в организации депутат Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

timofeeva.me Ольга Тимофеева

По её словам, обстоятельства не позволяют работать организации конструктивно. Она подчеркнула, что организация, у истоков которой стояла Россия, превратилась в «цирк и балаган».

Напомним, что 7–8 декабря в Белграде проходит 60-е заседание ПАЧЭС. Перед началом заседания украинская делегация разместила перед своим столом национальный флаг, расписанный призывами и слоганами. Они также потребовали отвода российских участников во время утверждения мандатов. В знак протеста российская делегация покинула заседание.