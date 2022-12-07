Москва, 7 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не захотел давать оценок гражданам России, которые уехали из страны после объявления частичной мобилизации. Об этом 7 декабря он сообщил в ходе встречи с членами Совета по гражданскому обществу и правам человека.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Не буду сейчас давать оценок тем, кто покидал страну в ходе мобилизации», — заявил Путин.

По словам главы государства, по этой теме можно много говорить. Он предположил, что кто-то из покинувших Родину считает, что Россия не их страна, однако добавил, что не хотел бы вдаваться в детали.