Путин: западные партнёры молчат при упоминании Минских соглашений
Путин: западные партнёры молчат при напоминании о Минских соглашениях
Москва, 7 декабря, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Партнёры России молчат, когда в телефонных разговорах им напоминают о Минских соглашениях, заявил 7 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Все как будто забыли об этом документе. И я сейчас, когда напоминаю своим коллегам, в том числе в телефонных разговорах, об этом, все молчат», — сказал президент.
Западные партнёры должны были быть гарантами Минских соглашений, они должны были способствовать урегулированию кризиса после госпереворота на Украине, добавил он.
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