Москва, 7 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Результаты референдумов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях показали, что люди хотят быть частью России, заявил 7 декабря президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Результаты референдумов показали, что люди хотят быть частью России, нашего мира. И теперь они с нами — миллионы людей», — заявил глава государства на заседании Совета по правам человека.

Напомним, по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии регионов в состав России. 5 октября были подписаны федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

Отметим, что в Запорожской области за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, в ДНР — 99,23%.