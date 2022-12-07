Москва, 7 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В социальном блоке правительства России будет создан спеццентр по решению вопросов реабилитации раненых военнослужащих, заявил 7 декабря на встрече с членами совета по правам человека президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Поручение будет дано в самое ближайшее время, добавил президент.

2 декабря Владимир Путин заявил, что вопросы реабилитации раненых должны решаться комплексно и что необходимо уделять внимание не только физическому, но и психологическому здоровью, проблеме трудоустройства и т.д.