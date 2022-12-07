Москва, 7 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине «может стать длительным процессом», заявил 7 декабря президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее российский лидер заявил, что из 300 тыс. мобилизованных только 150 тыс. находятся в зоне спецоперации, из них 77 тыс. в боевых подразделениях, остальные находятся «на вторых-третьих рубежах или проходят дополнительную подготовку».