Путин: спецоперация может стать длительным процессом
Президент России Путин допустил, что спецоперация может стать «длительным процессом»
Москва, 7 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине «может стать длительным процессом», заявил 7 декабря президент РФ Владимир Путин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
Ранее российский лидер заявил, что из 300 тыс. мобилизованных только 150 тыс. находятся в зоне спецоперации, из них 77 тыс. в боевых подразделениях, остальные находятся «на вторых-третьих рубежах или проходят дополнительную подготовку».