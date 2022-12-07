Москва, 7 декабря, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Политические репрессии советского времени не нужно замалчивать, заявил 7 декабря на встрече с членами совета по правам человека президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Заседание СПЧ при президенте РФ (архивное фото)

«Ничего нельзя позволять использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией», — добавил президент.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин и члены СПЧ на встрече 7 декабря намерены обсудить ситуацию в зоне проведения военной спецоперации, работу некоммерческих организаций и ряд других вопросов.