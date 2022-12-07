Вашингтон, 7 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Минские соглашения были нужны Западу, чтобы выиграть время и подготовить Украину к военному противостоянию с Москвой. Об этом офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил в статье для Consortium News.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он отметил, что давление со стороны Запада вынудило Киев согласиться на договорённости, при этом руководство Украины понимало, что соблюдаться они не будут. Так, об отсрочке, необходимой для создания мощной армии, заявлял бывший президент Украины Пётр Порошенко.

«Россию обманули, заставив поверить в дипломатическое решение конфликта», — пишет Риттер, комментируя заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о значении «Минска».

Противники России, подчеркнул он, рассматривали единственный вариант — войну. Германия, Франция, Украина и США вели свою игру и прекрасно понимали, как отреагирует Кремль на приглашение Украины в НАТО.

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