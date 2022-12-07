Назрань, Ингушетия, 7 декабря, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В торговом центре «Таргим» в Назрани ликвидирован пожар, возникший после взрыва газа. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

t. me/mchsri06 Пожар в Назрани

По предварительным данным, площадь пожара составила порядка 400 кв. метров. В результате инцидента пострадали четыре человек, в том числе ребёнок.

Как сообщалось ранее, в торговом центре произошёл взрыв газа, начался пожар, здание частично разрушилось.

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