В Назрани ликвидировано возгорание в торговом центре
МЧС: пожар в торговом центре Назрани ликвидирован
Назрань, Ингушетия, 7 декабря, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В торговом центре «Таргим» в Назрани ликвидирован пожар, возникший после взрыва газа. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
t. me/mchsri06
Пожар в Назрани
По предварительным данным, площадь пожара составила порядка 400 кв. метров. В результате инцидента пострадали четыре человек, в том числе ребёнок.
Как сообщалось ранее, в торговом центре произошёл взрыв газа, начался пожар, здание частично разрушилось.
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