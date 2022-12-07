Вашингтон, 7 декабря, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Евросоюз заложил энергетическую «бомбу», введя потолок цен на российскую нефть. Об этом 7 декабря пишет обозреватель Чарли Купер в издании Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Даже если ближайшие недели мир проживёт без серьёзной волатильности на нефтяных рынках, следующая санкционная «бомба» может нанести удар по поставкам энергоресурсов в Европу и по мировым ценам», — пишет автор.

Он добавил, что введение потолка цен России сильно не навредит, поскольку Москва найдёт новых покупателей нефти.

По его словам, Европа сильно зависит от России в плане импорта дизельного топлива и в середине зимы может столкнуться с его острой нехваткой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский ответ на введение потолка на нефть готовится и проходит согласования.