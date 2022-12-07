Москва, 7 декабря, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу совета по правам человека по разоблачению киевского режима и защите прав жителей Донбасса.

Kremlin.ru Владимир Путин

Напомним, сегодня, 7 декабря, глава государства проводит встречу с членами совета по правам человека.

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