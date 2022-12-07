Вильнюс, 7 декабря, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В министерстве образования Литвы считают «ненормальным», что почти 70% школьников выбирают русский язык как второй иностранный. Глава ведомства Юргита Шюгждинене 7 декабря призвала родителей повлиять на ситуацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Министр предположила, что «выбор в пользу русского языка будет становиться все меньшим». Решающее влияние при выборе второго иностранного языка на своих детей оказывают родители, поэтому с ними следует вести работу для изменения ситуации, сказала она.

По данным ведомства, в прошлом учебном году выбор в пользу русского языка сократился с 81% до 77%, в настоящее время — до 68%.

Напомним, в Литве русский язык в качестве второго иностранного изучают три четверти школьников 6-12-х классов — около 110 тысяч учеников.

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