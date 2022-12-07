Донецк, 7 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Управляемый активно-реактивный снаряд M982 Excalibur применили украинские войска 6 декабря при обстреле Калининского района Донецка. Об этом сообщает 7 декабря представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

Калининский район был обстрелян с позиций ВСУ в районе села Александрополь, применялась артиллерия калибра 155 мм.

Установлено, что при обстреле применялся управляемый активно-реактивный снаряд M982 Excalibur, принятый на вооружение в странах НАТО. Такие снаряды относятся к классу высокоточного оружия. Снаряд попал в здание Дворца спорта «Дружба», пострадавших не было.

«Его применение по гражданскому объекту массового посещения, где ежедневно проходит выдача питьевой воды жителям Калининского района, указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки ВФУ», — говорится в сообщении.

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