Москва, 7 декабря, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Когда президент Венгрии Виктор Орбан предупреждает о том, что ЕС может оказаться в долговой яме из-за поддержки Украины, следует учитывать, что помощь Европы киевскому режиму бесспорно становится для европейских государств всё более обременительной и подталкивает ее к тяжелым экономическим последствиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявила руководитель департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Маргарита Васюнина.

VOX España Виктор Орбан

«Сегодня общий объем военной, гуманитарной и финансовой помощи, оказанной ЕС, достигает 51,7 млрд евро, превысив объем аналогичных обязательств США, — сказала Васюнина. — Приоритетную долю занимает финансовая помощь; объем макрофинансовой помощи Украине, согласованный ЕС на 2023 год, составил 18 млрд евро. Для таких стран, как Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, государственная поддержка Украине, включая помощь беженцам, обходится более чем в 1% ВВП».

По ее словам, усугубляет тяжесть принимаемых ЕС обязательств политика существенного наращивания бюджетных расходов на оборону.

«В частности, об увеличении в предстоящем финансовом году военного бюджета до 3% ВВП заявила Эстония. Европейские страны вовлечены в крупные расходы по формированию оборонной инфраструктуры на своей территории, перестройке транспортной системы и строительству новых узлов и объектов в соответствии с военными целями НАТО. Заявляется о необходимости увеличения финансового участия стран в совместных европейских проектах оборонного назначения до 70 млрд евро к 2025 году, — сказала Васюнина. — Подобная разорительная позиция не может не подталкивать ЕС к возврату долговой проблемы, на решение которой в последние годы прилагались немалые усилия. Не случайно на повестку дня ЕС поднят вопрос о трансформации фискальных правил ЕС, предусматривающей возможность отклонения от обязательства по ежегодному сокращению долга в случае превышения критической величины 60% ВВП».

Как полагает эксперт, все это является прямым свидетельством того, что многие страны все более серьезно осознают глубину экономических последствий «европейской щедрости» и сигнализируют о невозможности делить это бремя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Орбан заявил, что будущее Евросоюза должно строиться на сильных государствах без огромных долгов.