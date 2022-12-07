Москва, 7 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Попытка исключения России из G20 со стороны США — это одна из составляющих в комплексе мер, цель которых — разорвать сотрудничество России с такими наиболее крупными странами мира, как Китай, Индия, Турция, Индонезия, Бразилия, и с этими комплексными намерениями США следует бороться всеми доступными способами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявила профессор департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Марина Седова. Так она прокомментировала соответствующие планы Вашингтона, изложенные в проекте оборонного бюджета США.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Прекращение участия России в G20 в большей степени имеет политические и имиджевые последствия, экономическую оценку которых трудно просчитать, имея в виду в том числе и работу групп взаимодействия: гражданского общества, парламентариев, аналитических центров, женщин, молодежи, трудящихся, бизнеса и исследователей, — сказала Седова. — Экономический эффект от участия в мероприятиях G20 скорее опосредованный, например, все страны G20 получили выигрыш от того, что в соответствии с решениями «двадцатки» страны — бывшие «налоговые оазисы» (Коста-Рика, Уругвай и др.) приняли на себя обязательства по предоставлению налоговых данных. Решения и рекомендации G20 влияют на управление и функционирование МВФ и Всемирного банка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что, если США смогут добиться исключения России из G20, это будет иметь последствия не только для российской экономики, но и для всего мирового сообщества.