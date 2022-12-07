Берлин, 7 декабря, 2022, 16:13 — ИА Регнум. «Террористическая угроза» со стороны радикалов, планировавших «госпереворот» в Германии, была серьезной, заявила 7 декабря глава МВД страны Нэнси Фезер.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Мы изо всех сил защищаемся от врагов демократии», — написала она в Twitter.

В генпрокуратуре отметили, что по подозрению в участии в заговоре с целью захвата власти в стране и поддержки госпереворота были задержаны 25 человек, по месту жительства ещё у 27 граждан идут обыски.

Задержания проводились в Баден-Вюртемберге, Баварии, Берлине, Гессене, Нижней Саксонии, Саксонии, Тюрингии, по одному задержанию — в Австрии и в Италии.

Фезер заявила, что органы безопасности примут все необходимые правовые меры и в дальнейшем будут придерживаться столь же «жёсткой линии».

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