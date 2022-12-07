Москва, 7 декабря, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Для ограничения нефтяных экспортных доходов России страны «Большой семерки» и Европейского союза приняли решение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель для того, чтобы избежать губительного скачка цен на энергоносители на мировых рынках, а Россия рассматривает возможность ответных действий, которые будут чрезвычайно чувствительны для экономик стран Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

«Грандиозный энергетический поединок между США и Россией выходит на небывалый уровень, — сказал он. — Две великие энергетические державы — Россия и США — сегодня ведут войну без правил за доминирование на мировом рынке энергоносителей, и поединок между ними становится всё более ожесточенным, ибо на кону стоят судьбы будущего мироустройства. Россия и Европейский союз стратегически являются экономическими соперниками Вашингтона и при этом экономически тесно интегрированы между собой в поставках энергоносителей на Запад и высокотехнологичной продукции на Восток. США удалось нанести геополитический удар, который оставил Европу без дешевых российских энергоносителей, а Россия потеряла важнейший рынок энергетического экспорта».

Однако, как отметил Ильинский, этот разрыв евразийских связей неожиданно для властей Брюсселя привел к возникновению небывалого энергетического кризиса в Европе, рекордной инфляции и полной потери конкурентоспособности европейской промышленности.

«В этих условиях Европа добровольно выбрала дорогой американский СПГ, трубопроводы «Северного потока» были повреждены высокотехнологичными подводными взрывами. Однако, несмотря на введение торговых ограничений странами коллективного Запада, экспортные доходы России от продажи нефти выросли на 50% в 2022 году, — уточнил он. — Для ограничения нефтяных экспортных доходов России страны «Большой семерки» и Европейского союза приняли решение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель для того, чтобы избежать губительного скачка цен на энергоносители на мировых рынках. Россия рассматривает возможность ответных действий, которые будут чрезвычайно чувствительны для экономик стран Европейского союза. И хотя существует большое число дискриминационных для Запада ответов России, эксперты выделяют три основных варианта — полный запрет на прямой экспорт в страны Запада, полный запрет на экспорт с целью реэкспорта на Запад и введение индикативной цены или максимального дисконта относительно марки Brent».

При этом, как отметил Ильинский, Россия не хочет противодействовать нейтральным государствам, которые покупают ее нефть, оказывая на них какое-либо давление нерыночными шагами, и стремится предложить покупателям своей нефти прозрачный механизм ценообразования, придерживаясь рыночного подхода к противодействию ограничениям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Вадим Понкратов заявил, что из трех вариантов российского ответа на западную политику потолка цен наиболее выгодным для экономики РФ выглядит запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен.