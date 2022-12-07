Конфликт на Украине завершится переговорами, заявила Меркель
Меркель: когда-нибудь конфликт на Украине завершится переговорами
Берлин, 7 декабря, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Конфликт на Украине завершится переговорами, заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Zeit.
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Ангела Меркель
«Когда-нибудь он [конфликт на Украине] завершится переговорами», — сказала она.
Также Меркель заявила о существовании разницы между «миром по диктату» и «дружеским открытым разговором друг с другом».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что подписанные в 2014 году Минские соглашения имели цель дать Киеву время, чтобы он стал сильнее.
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