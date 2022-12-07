Берлин, 7 декабря, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Руководители партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла и Алис Вайдель 7 декабря осудили «попытку госпереворота», о которой заявили в правоохранительных органах, и призвали провести всеобъемлющее расследование.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Лидеры партии заверили, что узнали о попытках свержения действующей власти из СМИ.

Ранее германские СМИ сообщили, что по подозрению в причастности к подготовке переворота была задержана бывший депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Биргит Мальзак-Винкеманн.

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Ранее в генеральной прокуратуре Германии заявили, что заговорщики предполагали «свергнуть существующий государственный строй». 7 декабря обыски были проведены у 52 человек, 25 предполагаемых заговорщиков и их предполагаемых сообщников были задержаны.