Шанхай, Китай, 7 декабря, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Трубопровод «Сила Сибири» на территории Китая дотянули до конечного пункта в Шанхае, сообщает 7 декабря агентство «Синьхуа».

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

Один из участков трубопровода был официально сдан в эксплуатацию.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что в 2022 году объем поставок трубопроводного газа из России в Китай вырастет на 60%, по «Силе Сибири» будет поставлено более 15 млрд кубометров.

Вице-премьер России Александр Новак в октябре 2022 года сообщил, что в 2023 году объем поставок по «Силе Сибири» должен составить 22 млрд кубометров.