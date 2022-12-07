* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 7 декабря, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что молчание Запада по ситуации с телеканалом «Дождь» (СМИ, признанное в России иностранным агентом), который, кроме Латвии, планируют заблокировать и в Литве, выглядит как саморазоблачение.

Mid.ru Мария Захарова

«Чем дольше продолжается молчание Запада, тем громче звучит его саморазоблачение. Что там с «ценностями», «демократией» и «свободой слова»?» — интересуется Захарова.

В своем телеграм-канале представитель МИД России иронизирует, что сотрудники Совета Европы, Госдепа, Белого дома, ПАСЕ и ОБСЕ, «наверное, в отгулах».

Ранее Захарова отмечала, что на Западе делают вид, что не видят, как закрывают телеканал и отбирают у него лицензию, а также почему-то не задают вопрос, куда пошли их собственные деньги на поддержку такого контента.

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