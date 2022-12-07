Москва, 7 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Попытка США затруднить работу России в G20 не сработает. Об этом 7 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

По его словам, Вашингтон «отрабатывает политический номер и ищет темы», которые поспособствуют «изоляции» России.

«То, что происходит в последние месяцы, — лучшее подтверждение того, что эта линия не сработает, она обречена», — приводит слова замглавы МИД ТАСС.

Рябков рассказал, что Москва укрепляет свои позиции на международной арене, отметив, что поддержка Москвы со стороны международного сообщества расширяется. В качестве примера он привел результаты голосования на профильных площадках.

Представитель российского МИД сообщил, что попытки Вашингтона навредить России ни к чему не приведут.

Ранее в США был опубликован проект оборонного бюджета страны, из которого следует, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20.

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