В ЛНР заявили, что Артёмовск постепенно окажется в полном окружении
Артёмовск постепенно окажется в «котле», заявил Марочко
Луганск, 7 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Военная операция в районе Артёмовска (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике идет по плану, постепенно этот город окажется в «котле». Об этом 7 декабря заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Александр Погожев ИА REGNUM
Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия
«Всё идёт к тому, что постепенно город Артёмовск окажется в так называемом котле», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Марочко добавил, что боевики ВСУ пытаются не допустить окружения города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что Украина перебросила дополнительные силы к Артёмовску.
Украинское командование направило большую часть прибывших военнослужащих туда, где идут активные бои. Они должны восполнить безвозвратные и санитарные потери, добавил он.
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