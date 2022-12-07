Луганск, 7 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Военная операция в районе Артёмовска (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике идет по плану, постепенно этот город окажется в «котле». Об этом 7 декабря заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия

«Всё идёт к тому, что постепенно город Артёмовск окажется в так называемом котле», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Марочко добавил, что боевики ВСУ пытаются не допустить окружения города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что Украина перебросила дополнительные силы к Артёмовску.

Украинское командование направило большую часть прибывших военнослужащих туда, где идут активные бои. Они должны восполнить безвозвратные и санитарные потери, добавил он.

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