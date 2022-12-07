Берлин, 7 декабря, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Бывший депутат бундестага Биргит Мальзак-Винкеманн задержана по подозрению в причастности к подготовке переворота, сообщают 7 декабря СМИ Германии.

karlherl Бундестаг

Отмечается, что в случае успешного свержения действующей власти экс-депутат должна была занять пост министра юстиции.

Мальзак-Винкеманн представляла в бундестаге «Альтернативу для Германии» и была депутатом в 2017–2021 годах.

Ранее в генеральной прокуратуре Германии заявили, что заговорщики предполагали «свергнуть существующий государственный строй» и изменить форму государства.

По этим данным предполагалось совершить вооруженное нападение на здание парламента Германии, после чего создать временное правительство.

7 декабря обыски были проведены у 52 человек, 22 предполагаемых заговорщика и трое их предполагаемых сообщников были задержаны.