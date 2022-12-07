Москва, 7 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует встречу с судьями, но может встретиться с председателем Конституционного суда (КС) Валерием Зорькиным. Об этом 7 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Валерий Зорькин

«Нет, в этом году не планируется», — ответил Песков на вопрос, будет ли Путин встречаться с судьями.

Он добавил, что в День Конституции проходит традиционная встреча президента с председателем КС. «Нельзя исключать, что встреча состоится и в этом году», — отметил Песков.