Москва, 7 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Российский ответ на введение потолка на покупку нефти из России готовится и проходит согласования, сообщил 7 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос журналистов об ответе на введение потолка цен, Песков рассказал, что «продолжается анализ положения дел в этой области».

«Проходят соответствующая работа и согласования, — пояснил пресс-секретарь президента. — После того, как будут приняты окончательные решения, они будут документально сформулированы».

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России пообещали ответить на введение потолка цен на российскую нефть.