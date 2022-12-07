Москва, 7 декабря, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Россия окажет необходимое содействие для проведения встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве до конца года, заявил 7 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Россия будет готова оказать все необходимое содействие для проведения такой встречи. Идея проведения предновогодней встречи, саммита СНГ, есть», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве заявил, что Москва заинтересована в заключении договора о мире между Ереваном и Баку.

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