Минск, 7 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий введение смертной казни за государственную измену, приняла в первом чтении палата представителей парламента Белоруссии. Об этом 7 декабря сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

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«В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию ч. 2 ст. 356 УК», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения предусматривают возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству.

Такая мера возможна, если преступление совершено лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.

Поправки вступят в силу, когда законопроект будет принят нижней палатой во втором чтении, одобрен верхней палатой и подписан президентом.