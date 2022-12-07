Москва, 7 декабря, 2022, 13:16 — ИА Регнум. ЧВК «Вагнер» проверит принадлежность мужчины, напавшего на полицейских в ростовском Новошахтинске, к военному формированию. Об этом 7 декабря сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

Government of the Russian Federation Евгений Пригожин

По его словам, информация о принадлежности мужчины к ЧВК должна быть засекречена. Он подчеркнул, что в случае необходимости публичной огласки сообщит о результатах расследования.

Ранее стало известно, что подозреваемым в нападении на сотрудников полиции в Ростовской области является 38-летний мужчина, уроженец другого региона.

Напомним, инцидент произошел 6 декабря. Вооруженный пулемётом мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места преступления.