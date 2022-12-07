Пекин, 7 декабря, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Если европейские страны не покажут свою независимость от США, то в Европе будут еще конфликты, пишет китайское издание Global Times.

ЕС

Отмечается, что спровоцированный США текущий беспорядок в Европе стал худшим со времен Второй мировой войны. Инфляция достигла самого высокого уровня за более чем 30 лет, а на континенте разгорелся крупнейший с 1945 года конфликт.

По мнению автора статьи, Соединенные Штаты обещали Киеву вступление в НАТО, понимая, что это напрямую угрожает безопасности России.

Вашингтон хотел ослабить не только Россию, но и Германию, заставив Берлин покупать дорогой американский газ. Политики стран ЕС должны показать свою независимость от США, иначе этот конфликт «будет далеко не последним», заключил автор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Global Times отметил, что политики США, нападая и очерняя Китай, сея раздор между ним и другими странами, открыто демонстрируют своё желание продолжить американскую гегемонию. Вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине и стремление властей извлечь из него максимальную выгоду подтверждают необходимость уничтожения гегемонии США.

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