Москва, 7 декабря, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В декабре представители Министерства иностранных дел и Министерства экономического развития России проведут совместную коллегию по переориентированию внешнеполитической деятельности. Об этом 7 декабря сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, деятельность будет перенаправлена на азиатское и другие направления, включая СНГ, Африку и Латинскую Америку.

Лавров отметил, что совместное заседание коллегии состоится до конца декабря.

Глава МИД добавил, что координация «никогда не уходила на второй план», подчеркнув, что в настоящее время её значение «возрастает многократно».