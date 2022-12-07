Москва, 7 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об обязанности работодателя оплачивать проезд работникам до места выполнения работ, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно закону, доставка работников, работающих вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно осуществляется за счет средств работодателя.

Прописывается, что работодатель может компенсировать работнику, работающему вахтовым методом, расходы на оплату стоимости его проезда от места жительства до места нахождения работодателя или пункта сбора.

Размер и порядок компенсации устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном положениями Трудового кодекса России.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий проведение выборов среди вахтовиков. В частности, предлагается формирование на участке, образованном в вахтовом поселке, участковой комиссии из числа работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв составов участковых комиссий.