Москва, 7 декабря, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о продлении срока ограничения в виде запрета на проведение строительных, земляных, дорожных работ в результате которых непогребенные останки погибших при защите Отечества или неизвестные воинские захоронения могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В России на территории 37 субъектов РФ и еще плюс четырех новых регионов России проходили активные действия в период Великой Отечественной войны, отметила депутат Госдумы Елена Цунаева («Единая Россия»).

«Важно, чтобы хозяйствующие субъекты максимально бережно относились к останкам воинов и неучтенным воинским захоронениям», — отметила парламентарий.

Законом увеличивается с трех до шести месяцев предельный срок, в течение которого со дня получения уведомления об обнаружении непогребенных останков погибших при защите Отечества или неизвестных воинских захоронений проводятся мероприятия по захоронению непогребенных останков, включая при необходимости мероприятия по их перемещению.

При этом срок может быть продлен по решению уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ в связи с повышенной сложностью проведения мероприятий, но не более чем на три месяца.

Сложность проведения мероприятий по эксгумации останков погибших при защите Отечества определяется уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ с учетом географических и климатических особенностей региона, площади неизвестного воинского захоронения, количества обнаруженных непогребенных останков и других факторов.